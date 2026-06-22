Жители Можайска дали бой команде звёзд в третьем матче проекта «Выходи во двор»
На стадионе школы «Гармония» в Можайске состоялся третий футбольный матч пятого сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Игру посетили более 1500 болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
На поле встретились легенды отечественного футбола и сборная жителей муниципального округа. За команду звёзд сыграли прославленные спортсмены Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Комментировали игру спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и известный телеведущий Виктор Гусев.
«С особым трепетом я всегда приезжаю в Можайск, свой любимый город, которому много лет было отдано. Очень приятно, что город развивается, хорошеет – здесь новая школа, новый дворец самбо. Уверен, что следующий такой праздник мы проведём на новом стадионе «Спартак» – как раз в следующем году, в год его 100-летия», – приветствовал гостей и участников министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Четыре года назад именно в Можайске начинался проект губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Выходи во двор».
«Мы провели мастер-класс с мальчишками, и уверен, что они получили огромное удовольствие. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу в Мексике, Канаде и Америке. Хотелось бы пожелать, чтобы кто-то из этих мальчишек в будущем пополнил ряды национальной сборной и участвовал в таких крупных международных турнирах. А мы будем за этих ребят болеть», – сказал Аленичев.Перед матчем профессиональные футболисты провели мастер-класс для юных воспитанников спортшколы округа, поделились секретами мастерства. Состоялась и традиционная встреча «Легенд» с семьями участников СВО. Детям вручили подарки, раздали автографы и сфотографировались со всеми участниками.
Гала-матч между командой «Легенды футбола» и сборной Можайска выдался напряжённым и зрелищным. Встреча завершилась со счётом 7:6 в пользу команды звёздных гостей.
Проект реализуется по инициативе Андрея Воробьёва. В пятом, юбилейном, сезоне запланировано 10 матчей в разных городах. Первая игра состоялась в Клину, вторая – в Раменском.