Жители Можайска дали бой команде звёзд в третьем матче проекта «Выходи во двор»

22 июня 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На стадионе школы «Гармония» в Можайске состоялся третий футбольный матч пятого сезона губернаторского проекта «Выходи во двор». Игру посетили более 1500 болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





На поле встретились легенды отечественного футбола и сборная жителей муниципального округа. За команду звёзд сыграли прославленные спортсмены Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Андрей Каряка и Василий Иванов. Комментировали игру спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и известный телеведущий Виктор Гусев.

«С особым трепетом я всегда приезжаю в Можайск, свой любимый город, которому много лет было отдано. Очень приятно, что город развивается, хорошеет – здесь новая школа, новый дворец самбо. Уверен, что следующий такой праздник мы проведём на новом стадионе «Спартак» – как раз в следующем году, в год его 100-летия», – приветствовал гостей и участников министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Мы провели мастер-класс с мальчишками, и уверен, что они получили огромное удовольствие. Сейчас проходит чемпионат мира по футболу в Мексике, Канаде и Америке. Хотелось бы пожелать, чтобы кто-то из этих мальчишек в будущем пополнил ряды национальной сборной и участвовал в таких крупных международных турнирах. А мы будем за этих ребят болеть», – сказал Аленичев.