Более 500 участников собрал заплыв Swimcup на Можайском водохранилище
Более 500 участников собрал заплыв Swimcup на Можайском водохранилище 12 июня
Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись 12 июня на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе. На старт вышли более 500 участников. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Участники соревнований по плаванию, независимо от возраста и уровня подготовки, могли выбрать дистанции на своё усмотрение. Были предложены следующие варианты: «Лайт» на 500 и 1000 метров, «Классик» на 1852 метра, «Ультра» на 5000 метров, а также эстафета 3×300 метров (микст, с участием как минимум одной женщины). Кроме того, проводились детские заплывы на 100 и 300 метров, а также заплыв «Погоня» на 500 метров, участие в котором было бесплатным для всех зарегистрировавшихся на основные дистанции. Стартовый протокол для заплыва «Погоня» был сформирован по жребию после завершения регистрации.
Соревнования проводились в различных возрастных категориях: 14–17 лет, 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет и 60 лет и старше. Также был предусмотрен абсолютный зачёт. Детские заплывы разделили на три возрастные группы: 8–9 лет, 10–11 лет и 12–13 лет, отдельно для мальчиков и девочек.
Все юные спортсмены получили медали финишёров, а их результаты внесли в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде. По итогам серии соревнований 2026 года будут определены победители общего зачёта и награждены соответствующим образом.
На дистанции 100 метров лучшими стали Платон Дорофеев из Москвы и Алисия Асадова из Москвы. На дистанции 500 метров победили Галина Богданова из Москвы и Владимир Панов из Москвы. С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке.
Соревнования проводились в различных возрастных категориях: 14–17 лет, 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет и 60 лет и старше. Также был предусмотрен абсолютный зачёт. Детские заплывы разделили на три возрастные группы: 8–9 лет, 10–11 лет и 12–13 лет, отдельно для мальчиков и девочек.
Все юные спортсмены получили медали финишёров, а их результаты внесли в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде. По итогам серии соревнований 2026 года будут определены победители общего зачёта и награждены соответствующим образом.
На дистанции 100 метров лучшими стали Платон Дорофеев из Москвы и Алисия Асадова из Москвы. На дистанции 500 метров победили Галина Богданова из Москвы и Владимир Панов из Москвы. С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке.
Swimcup — это старейшая российская серия соревнований по плаванию на открытой воде, объединяющая любителей и профессионалов. Заплывы проходят в разных уголках страны.
В 2026 году Swimcup вошла в проект «Суперлига Подмосковья». Участники могут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на Кубок чемпионов. Это можно сделать через маркет на официальном сайте проекта. Состязания проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».
В 2026 году Swimcup вошла в проект «Суперлига Подмосковья». Участники могут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на Кубок чемпионов. Это можно сделать через маркет на официальном сайте проекта. Состязания проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».
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