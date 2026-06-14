14 июня 2026, 14:35

Более 500 участников собрал заплыв Swimcup на Можайском водохранилище 12 июня

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup состоялись 12 июня на базе отдыха «Ильинский пляж» в Можайском муниципальном округе. На старт вышли более 500 участников. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.











Соревнования проводились в различных возрастных категориях: 14–17 лет, 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет и 60 лет и старше. Также был предусмотрен абсолютный зачёт. Детские заплывы разделили на три возрастные группы: 8–9 лет, 10–11 лет и 12–13 лет, отдельно для мальчиков и девочек.



Все юные спортсмены получили медали финишёров, а их результаты внесли в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде. По итогам серии соревнований 2026 года будут определены победители общего зачёта и награждены соответствующим образом.



Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья

На дистанции 100 метров лучшими стали Платон Дорофеев из Москвы и Алисия Асадова из Москвы. На дистанции 500 метров победили Галина Богданова из Москвы и Владимир Панов из Москвы. С результатами соревнований можно ознакомиться по ссылке . Участники соревнований по плаванию, независимо от возраста и уровня подготовки, могли выбрать дистанции на своё усмотрение. Были предложены следующие варианты: «Лайт» на 500 и 1000 метров, «Классик» на 1852 метра, «Ультра» на 5000 метров, а также эстафета 3×300 метров (микст, с участием как минимум одной женщины). Кроме того, проводились детские заплывы на 100 и 300 метров, а также заплыв «Погоня» на 500 метров, участие в котором было бесплатным для всех зарегистрировавшихся на основные дистанции. Стартовый протокол для заплыва «Погоня» был сформирован по жребию после завершения регистрации.Соревнования проводились в различных возрастных категориях: 14–17 лет, 18–29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет и 60 лет и старше. Также был предусмотрен абсолютный зачёт. Детские заплывы разделили на три возрастные группы: 8–9 лет, 10–11 лет и 12–13 лет, отдельно для мальчиков и девочек.Все юные спортсмены получили медали финишёров, а их результаты внесли в рейтинг Детской лиги плавания на открытой воде. По итогам серии соревнований 2026 года будут определены победители общего зачёта и награждены соответствующим образом.На дистанции 100 метров лучшими стали Платон Дорофеев из Москвы и Алисия Асадова из Москвы. На дистанции 500 метров победили Галина Богданова из Москвы и Владимир Панов из Москвы.





Swimcup — это старейшая российская серия соревнований по плаванию на открытой воде, объединяющая любителей и профессионалов. Заплывы проходят в разных уголках страны.



В 2026 году Swimcup вошла в проект «Суперлига Подмосковья». Участники могут обменять накопленные баллы на скидочные купоны для регистрации на Кубок чемпионов. Это можно сделать через маркет на официальном сайте проекта. Состязания проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».