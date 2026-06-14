30 медалей завоевали боксёры Московской области на чемпионате Центрального федерального округа в Химках

14 июня 2026, 13:30

30 медалей завоевали боксёры Подмосковья на чемпионате ЦФО в Химках

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин и женщин на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Об этом информирует пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.







Спортсмены из Московской области выиграли 30 медалей на соревнованиях, включая девять золотых, шесть серебряных и 15 бронзовых наград. На одном из ключевых отборочных этапов перед II всероссийской спартакиадой, в которой участвовали лучшие боксёры страны, собралось 115 спортсменов из 16 регионов Центральной России. В течение пяти дней они боролись за медали и путёвки на главное соревнование сезона.





«Пусть этот турнир станет толчком к победам. Уверен, что соревнования пройдут на высшем организационном уровне. Судьи правильно определят победителя. Мы, зрители, посмотрим красивые бескомпромиссные бои. Ребята покажут хорошее мастерство и проявят характер, и пусть победит сильнейший!» — сказал олимпийский чемпион Александр Лебзяк .









Серебряные медали среди мужчин завоевали: Глеб Мурашов (60 кг) из Мытищ; Искандер Алиев (63,5 кг) из Чехова; Худобахш Авджамилов (71 кг) из Балашихи; Григорий Кузнецов (75 кг) из Мытищ; Сергей Оганисян (80 кг) из Люберец и Владислав Борисевич (свыше 92 кг) из Чехова.



Бронзовые награды среди мужчин получили: Касум Гайдарбеков (57 кг) из Чехова и Егор Плоцын (92 кг) из Одинцово/Пушкино, представляющий СШОР по боксу Московской области.



Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Среди женщин чемпионками стали: Мария Орил (48 кг) из Дмитрова, представляющая СШОР по боксу Московской области; Юлия Чумгалакова (50 кг) из Домодедово; Алина Ветчинина (52 кг) из Дмитрова; Любовь Макеева (54 кг) из Клина; Гульнара Каримжанова (63 кг) из Чехова; Елена Бабичева (66 кг) из Королёва; Анастасия Рыбак (70 кг) из Дмитрова; Дарима Сандакова (75 кг) из Одинцово и Евгения Турчина (81 кг) из Подольска, все представляющие СШОР по боксу Московской области. Среди мужчин победителями турнира стали: Евгений Макушин (48 кг) из Подольска, представляющий СШОР по боксу Московской области; Володя Мнацаканян (51 кг) из Ногинска; Виталий Бойцов (57 кг) из Балашихи, также представляющий СШОР по боксу Московской области; Рафик Амирханов (60 кг) из Балашихи; Константин Опольский (63,5 кг) из Ногинска; Алексей Семыкин (75 кг) из Электростали; Алексей Постников (80 кг) из Подольска; Михаил Усов (86 кг) из Подольска и Евгений Земляков (свыше 92 кг) из Пушкино. Константин Опольский был удостоен специального приза «За лучшую технику».Серебряные медали среди мужчин завоевали: Глеб Мурашов (60 кг) из Мытищ; Искандер Алиев (63,5 кг) из Чехова; Худобахш Авджамилов (71 кг) из Балашихи; Григорий Кузнецов (75 кг) из Мытищ; Сергей Оганисян (80 кг) из Люберец и Владислав Борисевич (свыше 92 кг) из Чехова.Бронзовые награды среди мужчин получили: Касум Гайдарбеков (57 кг) из Чехова и Егор Плоцын (92 кг) из Одинцово/Пушкино, представляющий СШОР по боксу Московской области.Среди женщин чемпионками стали: Мария Орил (48 кг) из Дмитрова, представляющая СШОР по боксу Московской области; Юлия Чумгалакова (50 кг) из Домодедово; Алина Ветчинина (52 кг) из Дмитрова; Любовь Макеева (54 кг) из Клина; Гульнара Каримжанова (63 кг) из Чехова; Елена Бабичева (66 кг) из Королёва; Анастасия Рыбак (70 кг) из Дмитрова; Дарима Сандакова (75 кг) из Одинцово и Евгения Турчина (81 кг) из Подольска, все представляющие СШОР по боксу Московской области.





Софья Блажина (Дмитров, СШОР по боксу Московской области) стала обладательницей серебряной медали в весовой категории до 48 кг. Ульяна Шакалова (Серпухов, СШОР по боксу Московской области) завоевала серебро в категории до 54 кг, а Карина Бабаназарова (Дмитров, СШОР по боксу Московской области) — в категории до 57 кг. Бронзовую медаль в этой же весовой категории получила Людмила Воронцова (Химки).



Сборная Московской области заняла первое место в общекомандном зачёте. Девять спортсменов из Подмосковья получили право участвовать во II Всероссийской спартакиаде сильнейших: Володя Мнацаканян (51 кг), Виталий Бойцов (57 кг), Константин Опольский (63,5 кг), Алексей Постников (80 кг), Евгений Земляков (+92 кг), Юлия Чумгалакова (50 кг), Любовь Макеева (54 кг), Елена Бабичева (66 кг) и Дарима Сандакова (75 кг).



С 8 по 13 июня в баскетбольном центре Химок прошёл чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди мужчин и женщин, посвящённый олимпийскому чемпиону Александру Лебзяку. Турнир был организован в рамках государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие 93 боксёра из 13 регионов ЦФО.