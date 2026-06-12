Андрей Воробьёв поздравил победителей Всероссийской олимпиады из Подмосковья

12 июня 2026, 16:36

оригинал Автор фото: Сергей Шешин

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и поблагодарил их наставников. Подмосковная команда пятый год подряд удерживает второе место среди регионов по числу наград.





По традиции в конце олимпиадного сезона ребята приезжают в Гимназию им. Е.М. Примакова на «Взлёт.Пикник». Там они могут в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и с наставниками. Для школьников организовали насыщенную программу: тематические активности, мастер-классы, интерактивные площадки и фотозоны.



Лучшие результаты подмосковные участники показали на олимпиадах по обществознанию, астрономии, праву, технологии и основам безопасности и защиты Родины. 42 участника получили дипломы по двум и более предметам. Среди них — ученики Лицея №5 из Долгопрудного Александр Васильев-Каменский и Максим Мисник, каждый из которых завоевал по четыре диплома ВсОШ.

«Нам очень важно, что сюда приехали ребята из разных уголков Подмосковья, разных школ, с разными интересами. Но каждого из них объединяет умение побеждать, ставить цели, достигать их. Мы рады вашим успехам, вы являетесь ориентиром и примером для ребят, которые вас окружают. Мы здесь, чтобы сказать вам спасибо», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.