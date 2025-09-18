Более 500 жителей обратились к Каширскому регоператору через МФЦ
В августе офисы МФЦ, где работает приёмная Каширского регионального оператора, посетили 591 житель округа. Здесь можно получить все необходимые консультации и помощь по вопросам вывоза мусора, отметили в Минчистоты Московской области.
Проект сотрудничества регоператоров с МФЦ стартовал в Подмосковье на базе трёх регоператоров: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Его главная цель — сделать услуги по обращению с ТКО проще и удобнее для людей.
Всё больше жителей выбирают такой формат обращений. В МФЦ можно:
- получить справку о задолженности при оформлении сделок с недвижимостью,
- подать заявление на корректировку лицевого счёта,
- подписать договоры и соглашения, что особенно удобно для СНТ.