Достижения.рф

Более 500 жителей обратились к Каширскому регоператору через МФЦ

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В августе офисы МФЦ, где работает приёмная Каширского регионального оператора, посетили 591 житель округа. Здесь можно получить все необходимые консультации и помощь по вопросам вывоза мусора, отметили в Минчистоты Московской области.



Проект сотрудничества регоператоров с МФЦ стартовал в Подмосковье на базе трёх регоператоров: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Его главная цель — сделать услуги по обращению с ТКО проще и удобнее для людей.

Всё больше жителей выбирают такой формат обращений. В МФЦ можно:

  • получить справку о задолженности при оформлении сделок с недвижимостью,
  • подать заявление на корректировку лицевого счёта,
  • подписать договоры и соглашения, что особенно удобно для СНТ.
Адреса всех МФЦ, которые предоставляют услуги регоператоров, можно найти на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0