Более 500 жителей обратились к Каширскому регоператору через МФЦ

18 сентября 2025, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В августе офисы МФЦ, где работает приёмная Каширского регионального оператора, посетили 591 житель округа. Здесь можно получить все необходимые консультации и помощь по вопросам вывоза мусора, отметили в Минчистоты Московской области.





Проект сотрудничества регоператоров с МФЦ стартовал в Подмосковье на базе трёх регоператоров: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Его главная цель — сделать услуги по обращению с ТКО проще и удобнее для людей.



Всё больше жителей выбирают такой формат обращений. В МФЦ можно: