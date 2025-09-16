Услугами регоператоров в МФЦ за лето воспользовались 7 тыс. жителей Подмосковья

16 сентября 2025, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Свыше 7,2 тыс. граждан воспользовались за три летних месяца услугами региональных операторов в офисах МФЦ Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Благодаря сотрудничеству областных регоператоров с многофункциональными центрами жители ряда округов могут получать консультации по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в МФЦ. Это новый функционал. Самые востребованные услуги – консультации по вывозу отходов, в том числе из СНТ и частного сектора; заключение договоров на обслуживание для юрлиц и ИП; проверка графика вывоза отходов; установка дополнительных контейнеров на площадках ТКО;

корректировка лицевых счетов; получение документов и справок.

​

«Пилотный проект был запущен на базе трёх региональных операторов – Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас в разгаре дачного сезона в приоритете – территории с большим числом СНТ. Мы подобрали 19 офисов, провели обучение сотрудников регоператоров. Задача – упростить для жителей предоставление услуг по вывозу ТКО», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.