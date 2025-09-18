Мособлдума утвердила Владислава Мурашова на пост вице-губернатора Подмосковья

18 сентября 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На 117-ом заседании Московской областной Думы депутатский корпус согласовал Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья, сообщили в Минчистоты Московской области.





У него большой опыт работы на руководящих должностях в разных сферах: транспорт, лесное и сельское хозяйство, торговля, содержание территорий и обращение с отходами. Многие его проекты, включая цифровые, не раз отмечали на федеральном и региональном уровнях.



Ранее он занимал должность заместителя Председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Теперь Владислав Сергеевич будет курировать четыре ведомства: