Мособлдума утвердила Владислава Мурашова на пост вице-губернатора Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На 117-ом заседании Московской областной Думы депутатский корпус согласовал Владислава Мурашова на должность вице-губернатора Подмосковья, сообщили в Минчистоты Московской области.



У него большой опыт работы на руководящих должностях в разных сферах: транспорт, лесное и сельское хозяйство, торговля, содержание территорий и обращение с отходами. Многие его проекты, включая цифровые, не раз отмечали на федеральном и региональном уровнях.

Ранее он занимал должность заместителя Председателя Правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Теперь Владислав Сергеевич будет курировать четыре ведомства:

  • Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору;
  • Министерство жилищно-коммунального хозяйства;
  • Министерство энергетики;
  • Комитет по ценам и тарифам.
Ирина Паршина

