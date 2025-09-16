Достижения.рф

Редкие экспонаты нашли на подмосковных комплексах переработки отходов

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На КПО «Восток» и «Нева» нашли редкие предметы, которые пополнили подмосковный музей «Культурный слой», рассказали в Минчистоты Московской области.



Среди находок — йеменский кинжал джамбия с изогнутым клинком и рукояткой из кости и флакон арабских духов Shajan с древесно-цитрусовым ароматом. Эти предметы имеют культурную ценность и станут частью экспозиции.

​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Музей «Культурный слой» уже насчитывает более 2 тыс. экспонатов, найденных при сортировке отходов. Коллекция помогает показать важность разумного потребления и бережного отношения к ресурсам.
