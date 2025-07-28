Более 500 жителей собрали тренировки проекта «Звёздное лето в Подмосковье» в Серпухове и Лыткарине

28 июля 2025, 12:24

Более 500 жителей собрали тренировки проекта «Звёздное лето в Подмосковье»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Известные спортсмены провели очередные тренировки проекта «Звёздное лето в Подмосковье» в городских округах Серпухов и Лыткарино. Они продолжили серию мастер-классов от именитых звёзд на пляжах региона, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Хэдлайнерами тренировок стали шестикратный чемпион России по футболу, чемпион мира по пляжному футболу Александр Филимонов, чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров, победительница Спартакиады по пляжному волейболу Елена Федчук, победитель шоу «Титаны», учитель физкультуры из Коломны Николай Бобылёв и другие.

«Главным событием спортивных выходных стали волейбольные матчи, в которых звёздной команде противостояли любительские сборные жителей городских округов. Также гости сыграли с жителями в пляжный футбол, померялись силами в перетягивании каната. На площадке были организованы мастер-классы и активности для всех желающих», – рассказали в ведомстве.