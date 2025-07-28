Подмосковные гольфисты стали сильнейшими на первом в истории чемпионате России

28 июля 2025, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команда подмосковных гольфистов завоевала две золотые и бронзовую медаль первого в истории командного чемпионата России. По итогам турнира сборная региона стала сильнейшей в стране, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Представители Подмосковья оказались лучшими в двух категориях. Мужской состав представляли капитан Андрей Павлов, а также Давид Нагиев, Егор Ерошенко и Иван Стриганов. Среди женщин за Московскую область выступили капитан Екатерина Малахова, Анна Шульце, Алиса Молоканова и Алина Щептева. Оба состава завоевали чемпионские титулы

«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Благодарю игроков, тренеров, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Воробьёва за поддержку олимпийских видов спорта. Уверен, что подмосковные спортсмены и дальше будут демонстрировать высокий класс и радовать болельщиков», – сказал первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.