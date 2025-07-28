В Серпухове ветераны боевых действий впервые разыграли «Кубок мужества»

28 июля 2025, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове впервые провели межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества». Участниками стали ветераны боевых действий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Во Дворце спорта «Надежда» участники вооруженных конфликтов из разных регионов России со статусом ветеранов боевых действий соревновались в пауэрлифтинге и спортивном метании ножа. Попробовать свои силы они смогли также в адаптивном гиревом спорте и адаптивном боксе.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов



«Фестиваль направлен на развитие адаптивных видов спорта, укрепление связей между спортивными организациями инвалидов, социальными и патриотическими объединениями, популяризацию здорового образа жизни, содействие патриотическому воспитанию населения посредством спорта», – рассказали в администрации