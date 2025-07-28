В Серпухове ветераны боевых действий впервые разыграли «Кубок мужества»
В Серпухове впервые провели межрегиональный спортивный фестиваль «Кубок мужества». Участниками стали ветераны боевых действий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Во Дворце спорта «Надежда» участники вооруженных конфликтов из разных регионов России со статусом ветеранов боевых действий соревновались в пауэрлифтинге и спортивном метании ножа. Попробовать свои силы они смогли также в адаптивном гиревом спорте и адаптивном боксе.
«Фестиваль направлен на развитие адаптивных видов спорта, укрепление связей между спортивными организациями инвалидов, социальными и патриотическими объединениями, популяризацию здорового образа жизни, содействие патриотическому воспитанию населения посредством спорта», – рассказали в администрацииТам добавили, что турнир проходил в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».