Более 500 жительниц Подмосковья в декрете уже подали заявки на переобучение
Свыше 500 жительниц Подмосковья, находящихся в декретном отпуске, уже подали заявки на бесплатное переобучение. Такую информацию привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе реализуют нацпроект «Кадры», который даёт возможность переобучения многим категориям жителей. Получить господдержку могут люди предпенсионного возраста и граждане старше 50 лет, неработающие женщины с детьми-дошкольниками, инвалиды, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий и женщины в отпуске по уходу за ребёнком.
«Более 500 женщин в декрете уже воспользовались шансом пройти бесплатное переобучение и освоить новые навыки. Это позволит им совмещать родительство и саморазвитие. Обучение организуют в удобном формате, что делает его доступным для всех желающих», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Женщины в декрете могут выбрать программу обучения из множества направлений. На портале «Работа в России» их более 20.
Как уточнили в министерстве, в этом году самыми популярными направлениями стали 1С программист и разработчик, специалист по управлению персоналом и аналитик кадрового учёта в 1С.
Подробную информацию о программе бесплатного переобучения можно найти по ссылке.