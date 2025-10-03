Более 500 жительниц Подмосковья в декрете уже подали заявки на переобучение

03 октября 2025, 14:20

Свыше 500 жительниц Подмосковья, находящихся в декретном отпуске, уже подали заявки на бесплатное переобучение. Такую информацию привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.





В регионе реализуют нацпроект «Кадры», который даёт возможность переобучения многим категориям жителей. Получить господдержку могут люди предпенсионного возраста и граждане старше 50 лет, неработающие женщины с детьми-дошкольниками, инвалиды, работники под риском увольнения, ветераны боевых действий и женщины в отпуске по уходу за ребёнком.

«Более 500 женщин в декрете уже воспользовались шансом пройти бесплатное переобучение и освоить новые навыки. Это позволит им совмещать родительство и саморазвитие. Обучение организуют в удобном формате, что делает его доступным для всех желающих», – сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.