В Одинцово прошёл фестиваль рабочих профессий и ярмарка вакансий

26 сентября 2025, 12:27

оригинал Фото: пресс-служба Министерства социального развития Московской области

25 сентября в городском округе Одинцово состоялся V Всероссийский фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении. Он объединил около 4000 участников из 40 регионов России. На фестивале присутствовала и делегация из Ирана, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.