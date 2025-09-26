В Одинцово прошёл фестиваль рабочих профессий и ярмарка вакансий
25 сентября в городском округе Одинцово состоялся V Всероссийский фестиваль рабочих профессий в автомобилестроении. Он объединил около 4000 участников из 40 регионов России. На фестивале присутствовала и делегация из Ирана, рассказали в Минсоцразвития Подмосковья.
На площадке работали представители крупнейших компаний по производству автомобилей, запчастей, ГСМ и лакокрасочных материалов.
Одним из ключевых событий дня стала ярмарка трудоустройства, организованная Кадровым центром Подмосковья. Более 35 организаций из Одинцово и соседних округов представили свыше 2000 вакансий. Работу предлагали компании из разных сфер: пищевая и косметическая промышленность, медицина, транспорт, услуги, общепит, банки и силовые структуры.
Для школьников и студентов провели тренинги и профориентационные занятия. Ребята участвовали в спортивных, творческих и профессиональных конкурсах.
Кроме того, гости могли не только пообщаться с представителями компаний, но и пройти тест-драйвы автомобилей GAC и Geely, посмотреть вело-, мото- и экстрим-шоу, принять участие в розыгрышах призов.
