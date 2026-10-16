Участники из Подмосковья выиграли Всероссийский конкурс «Семья года»
Семья Петровых из Щёлкова стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Церемония награждения прошла в Государственном Кремлевском Дворце.
«В этом году на региональный этап конкурса поступило 30 заявок по шести номинациям. По итогам отбора Подмосковье на федеральном этапе представляли шесть семей. Победу в номинации «Молодая семья» одержала многодетная семья Петровых из городского округа Щёлково. 34-летние Олег и Анастасия воспитывают семь детей. В семье растут дети в возрасте 13, восьми, пяти и двух лет, а также годовалые тройняшки», – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Олег Владимирович работает в IT-компании. Анастасия Анатольевна воспитывает детей и ведёт блог о балансе между материнством и саморазвитием. В 2024 году она завоевала национальную премию «Мега Мама» в номинации «Мама и стиль».
Дети Петровых находятся на семейном обучении, занимаются спортом и музыкой. Родители уделяют внимание всестороннему развитию каждого ребёнка.
Цель проведения Всероссийского конкурса «Семья года» – поддержка семейных ценностей, укрепление института семьи, повышение престижа ответственного родительства. В ведомстве победу Петровых назвали признанием их вклада в воспитание детей и поводом рассказать о подмосковных многодетных семьях.