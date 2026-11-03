Достижения.рф

Капремонт школы №6 в Наро-Фоминске завершат к новому учебному году

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основной корпус школы №6, расположенный на улице Ефремова в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«В настоящее время в здании обшей площадью около семи тысяч квадратных метров, построенном 66 лет назад, занимаются фасадом и кровлей и приступили к монтажу инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.
В обновлённую школу поставят новое оборудование и мебель.

Ранее в школе отремонтировали корпус, в котором учатся младшеклассники. Работы завершили летом текущего года.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0