Капремонт школы №6 в Наро-Фоминске завершат к новому учебному году

03 ноября 2026, 14:34

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Основной корпус школы №6, расположенный на улице Ефремова в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Работы проводятся за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В настоящее время в здании обшей площадью около семи тысяч квадратных метров, построенном 66 лет назад, занимаются фасадом и кровлей и приступили к монтажу инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.