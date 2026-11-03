Энергетики Подмосковья перейдут на особый режим в День народного единства
Дополнительные меры по обеспечению надёжного энергоснабжения на территории Московской области вводит компания «Мособлэнерго» на предстоящий праздничный выходной — в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
С 4 по 5 ноября руководство компании и оперативно-ремонтный персонал будут на круглосуточном дежурстве.
«Кроме того, с 8:00 4 ноября до 8:00 5 ноября отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических сбоев в сетях компании», — отмечается в сообщении.
Перед праздником на электросетях провели дополнительные проверки и техобслуживание техники, которую используют для ремонта.
Ранее специалисты областного Минэнерго напомнили жителям о запрете проникать на объекты энергетической инфраструктуры. На закрытой территории можно получить смертельный удар током, даже не прикасаясь к оборудованию. Кроме того, порча элементов энергосистемы грозит пожарам и крупным авариям, в результате которых без света могут остаться дома, предприятия, школы, больницы и пр.
К вмешательству в работу энергообъектов россиян склоняют злоумышленники. Иногда они предлагают за это деньги, а иногда выдают себя за представителей силовых структур и обманом вынуждают людей выполнять их задания. Вне зависимости от мотивов, такие действия расцениваются как диверсия и влекут за собой уголовную ответственность. Поэтому о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию или в ФСБ по номеру +7-800-224-22-22.