Энергетики Подмосковья перейдут на особый режим в День народного единства

03 ноября 2026, 14:49

оригинал Фото: медиасток.рф

Дополнительные меры по обеспечению надёжного энергоснабжения на территории Московской области вводит компания «Мособлэнерго» на предстоящий праздничный выходной — в День народного единства. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.





С 4 по 5 ноября руководство компании и оперативно-ремонтный персонал будут на круглосуточном дежурстве.





«Кроме того, с 8:00 4 ноября до 8:00 5 ноября отменяются все плановые ремонты и переключения, кроме работ, связанных с ликвидацией технологических сбоев в сетях компании», — отмечается в сообщении.