Более 59,5 тысячи гостей посетили открытие теплого сезона в парках Подмосковья
С 1 по 3 мая в 90 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Открытие теплого сезона». Гости слушали концерты под открытым небом, посещали парковые лаборатории, участвовали в открытии общественных огородов и других активностях. Мероприятие собрало более 59,5 тысячи человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В парке «Елочки» в Домодедово на сцену вышли группа «Пропаганда» и духовой оркестр. Также там провели конкурс-дефиле «Костюмы из бумаги», пленэр на открытом воздухе и фотовыставку об истории Госфильмофонда. Для юных гостей организовали творческие мастер-классы и интерактивную программу.
В Свердловском парке Лосино-Петровского городского округа желающие присоединились к шествию «Мир! Труд! Май!» и побывали на открытии Дома Мудрого Филина. В рамках программы состоялись познавательная экскурсия «Усадьба Одоевских и Ланских» и увлекательная игра-приключение. Основным украшением праздника стала концертная программа.
Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске провёл презентацию сектора казачьей культуры с показательными выступлениями, творческие мастер-классы и игровую программу для детей. Желающие приняли участие в открытии аптекарского огорода и посетили концерт.
В Раменском городском парке провели забег, мастер-классы по спортивным танцам и массажу, а также выставку техники МЧС и ГИБДД. Завершили праздник выступлением джаз-рок группы «Точка-ноль» и дискотекой с диджеем.
Парк «200 лет Егорьевску» порадовал посетителей кукольным спектаклем по мотивам сказки «Теремок», выставкой, посвящённой творчеству Эдуарда Успенского, и яркой анимационной программой. Атмосферу праздника создал концерт «Встречай первомай» с участием местных творческих коллективов.
Мероприятия прошли при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
