Солнечногорская компания «КЕНГУРУ.ПРО» нарастила отгрузку на 44%

04 мая 2026, 12:44

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» по итогам первого квартала 2026 года на 43,7% увеличила объём отгруженной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 8,7 млн рублей этот показатель вырос до 12,5 млн, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Производство компании расположено в индустриальном парке «Есипово» городского округа Солнечногорск.



Среди главных продуктовых решений, на которые пришёлся самый высокий спрос, – канатный игровой комплекс «Кито» серии «СПАЙДЕР», а также комплексы для воркаута из анодированного алюминия «Аврюз», «Певек», «Дальвик» и «Сангар».

«По итогам отчётного периода «КЕНГУРУ.ПРО» зафиксировала рост и других показателей. Так, объём производства в годовом исчислении вырос на 9,8% – с 40 134 до 44 060 единиц продукции. Общий портфель заказов «КЕНГУРУ.ПРО» за это время увеличился на 9,16%», – отметили в ведомстве.