Участниками акции «Вахта Памяти» станут более 60 тысяч школьников Подмосковья

04 мая 2026, 15:51

Свыше 60 тысяч учащихся подмосковных школ примут участие во всероссийской акции «Вахта Памяти», посвящённой Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





В честь начала акции в понедельник, 4 мая, во всех школах региона провели торжественные линейки.





«Право заступить на пост получили 63 тысячи лучших учащихся 8–11 классов — правнуков ветеранов Великой Отечественной войны. В ближайшие дни они будут нести почётный караул у 820 объектов воинской славы: обелисков, памятников и мемориальных комплексов, расположенных по всему региону», — говорится в сообщении.