Медицинскую помощь в мобильных комплексах получили 87 300 жителей Подмосковья

04 мая 2026, 13:02

Мобильные комплексы совершили в Подмосковье с начала года свыше 3500 выездов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Выезды проводятся для повышения доступности первичной медицинской помощи для жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов региона. Пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования.

«Тратить время на дорогу в поликлинику больше не нужно. Можно прямо у своего дома проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации, флюорографию или другое исследование. С начала года мобильные комплексы совершили более 3500 выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 87 300 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.