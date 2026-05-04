Медицинскую помощь в мобильных комплексах получили 87 300 жителей Подмосковья
Мобильные комплексы совершили в Подмосковье с начала года свыше 3500 выездов. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Выезды проводятся для повышения доступности первичной медицинской помощи для жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов региона. Пациенты могут пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования.
«Тратить время на дорогу в поликлинику больше не нужно. Можно прямо у своего дома проконсультироваться с врачом, пройти первый этап диспансеризации, флюорографию или другое исследование. С начала года мобильные комплексы совершили более 3500 выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 87 300 человек», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.График выездов мобильных комплексов составляют с учётом потребностей населённого пункта. Найти его можно на сайтах медицинских организаций Подмосковья или в соцсетях.
Записываться на прохождение обследования не нужно. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.