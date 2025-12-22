Более 6 млн поездок совершили по обходу Малых Вязём за год

22 декабря 2025, 15:26

оригинал Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Ровно год назад, 22 декабря 2024 года, Президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку Центральной кольцевой автодороги — обходу деревни Малые Вязёмы. За это время автомобилисты совершили по нему более 6 миллионов поездок. Об этом сообщает подмосковный Минтранс со ссылкой на ГК «Автодор».