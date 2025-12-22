Более 6 млн поездок совершили по обходу Малых Вязём за год
Ровно год назад, 22 декабря 2024 года, Президент России Владимир Путин открыл движение по новому участку Центральной кольцевой автодороги — обходу деревни Малые Вязёмы. За это время автомобилисты совершили по нему более 6 миллионов поездок. Об этом сообщает подмосковный Минтранс со ссылкой на ГК «Автодор».
Самую высокую нагрузку на дороге фиксировали по пятницам. Рекордный показатель — 26 сентября 2025 года — за сутки по обходу проехали около 27 500 автомобилей. В среднем по участку ежедневно проезжают более 16 500 машин.
С запуском обхода разгрузили самый узкий участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. Новый маршрут убрал пересечения дороги с железнодорожными путями Смоленского направления. Раньше в час пик поезда проходили с интервалом 2–5 минут, и автомобилистам приходилось долго стоять в ожидании. Теперь водители едут без задержек, особенно в дачный сезон.
Протяжённость обхода Малых Вязём составляет чуть более 4 километров. Несмотря на небольшую длину, участок заметно улучшил транспортную ситуацию для жителей Подмосковья. Дорога сократила время в пути из Звенигорода до центра Одинцово и аэропорта Внуково, улучшила ситуацию Одинцово, Голицыно, Истры и Кубинки. В самих Малых Вязёмах движение стало спокойнее и безопаснее.
На обходе открыли четыре полосы движения — по две в каждую сторону. Специалисты смонтировали линии электроосвещения для безопасного проезда в тёмное время суток. А еще построили пять искусственных сооружений: три транспортные развязки — с Петровским шоссе, Ямской улицей и рядом с Голицынской птицефабрикой, мост через реку Большую Вяземку и тоннель. Для безопасности жителей установили около 29 000 м² шумозащитных экранов.
