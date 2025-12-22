В Подмосковье оптимизировали работу двух светофоров и установили один новый

22 декабря 2025, 13:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Работы по улучшению условий дорожного движения провели в трёх подмосковных городах — Яхроме, Истре и Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В двух городах оптимизировали режимы работы светофоров, а в одном — поставили новый.





«В Истре перенастроили и установили видеодетектор в светофор на перекрёстке Волоколамского шоссе с дорогой, ведущей к музею «Новый Иерусалим» и деревне Никулино. А в Яхроме скорректировали режим светофора у Железнодорожной улицы, увеличив время проезда по Яхромскому мосту», — говорится в сообщении.