Сервисом онлайн-расписания транспорта в Подмосковье воспользовались 2,7 млн раз
С момента запуска в Московской области электронного расписания общественного транспорта «Скачай, не срывай» им воспользовались более 2,7 млн раз, в том числе в текущем году число скачиваний и просмотров информации через сервис превысило 960 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
С помощью «Скачай, не срывай» пользователи могут не только узнать расписание нужного им автобуса, но и получить варианты сложных маршрутов с пересадками и выбрать наиболее подходящий.
«Сервис размещается на сайте компании-перевозчика «Мострансавто». Он также доступен в Telegram», — говорится в сообщении.Чаще всего через сервис узнавали расписание автобуса №362, курсирующего между ж/д станцией Монино станцией метро «Щёлковская». С начала года здесь зафиксировали свыше 13,5 тыс. просмотров.
На втором месте по популярности оказалось расписание автобуса №308, связывающего метро «Домодедовское» с аэропортом Домодедово (11.5 тыс. просмотров). А замыкает топ-3 автобус №15 «ж/д станция Реутово — метро «Первомайская», там за год набралось более шести тысяч просмотров.