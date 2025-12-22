Сервисом онлайн-расписания транспорта в Подмосковье воспользовались 2,7 млн раз

22 декабря 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

С момента запуска в Московской области электронного расписания общественного транспорта «Скачай, не срывай» им воспользовались более 2,7 млн раз, в том числе в текущем году число скачиваний и просмотров информации через сервис превысило 960 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





С помощью «Скачай, не срывай» пользователи могут не только узнать расписание нужного им автобуса, но и получить варианты сложных маршрутов с пересадками и выбрать наиболее подходящий.





«Сервис размещается на сайте компании-перевозчика «Мострансавто». Он также доступен в Telegram», — говорится в сообщении.