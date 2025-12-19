В Реутове школьники освоили безопасный маршрут с новым набором «Дом-Школа-Дом»

19 декабря 2025, 18:01

В школе №10 Реутова третьеклассникам презентовали образовательный набор «Дом-Школа-Дом». Представители Госавтоинспекции Подмосковья и ГК «Урбантех» провели урок по ПДД и помогли детям составить безопасный маршрут от дома до школы с помощью набора. Об этом сообщили в Минтрансе региона.





Работы по повышению безопасности на дорогах региона ведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Снижение травматизма и смертности на дорогах Московской области – это одно из наших приоритетных направлений работы… Школа №10 и администрация Реутова помогли нам на старте проекта по внедрению образовательного набора для детей “Дом-Школа-Дом” – именно в школе мы записали обучающий ролик, как правильно пользоваться набором», — отметила замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

«Как многолетний технологический партнёр Подмосковья, мы убеждены, что устойчивое снижение аварийности требует комплексного подхода… Новый дидактический набор «Дом–Школа–Дом» — это практичный инструмент, позволяющий в игровом формате вовлекать детей в изучение ПДД и формировать навыки безопасного поведения на дороге», — подчеркнул заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.