Более 6 тыс. подмосковных студентов станут участниками летнего трудового семестра

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО
В Доме правительства Московской области торжественно открыли трудовой семестр Студенческих отрядов Подмосковья. В этом году работать в регионе и по всей стране более около 6 тыс. студентов, сообщила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«Сегодня мы официально открыли летний трудовой семестр. Для бойцов РСО это уже пятое трудовое лето. В этом году более 6 тыс. студентов будут трудиться и на территории Московской области, и по всей России. Последние два года региональное отделение занимает первое место в рейтинге РСО среди регионов Центрального федерального округа. Мы вас очень ценим и любим. Будем помогать вам во всех ваших флагманских проектах. Желаю яркого, продуктивного и незабываемого трудового семестра! В добрый путь, труд крут», – напутствовала студентов Швелидзе.В открытии трудового семестра участвовали более 700 бойцов РСО Подмосковья. По традиции студенты получили путевку – документ о направлении на работу на трудовой объект.
Этим летом ребята отправятся трудиться в областные лагеря и федеральные детские центры Артек, Орлёнок, Дельфин, Гагарин и Сириус. Сервисные отряды покажут профессиональные навыки на теплоходах компании «Московское речное пароходство», будут работать в отелях и санаториях Московской области.
Студенческие отряды проводников продолжат разъезжать в южных и северных направлениях. Активисты путинного направления отправятся в свой второй трудовой семестр на Камчатку и Сахалин. Стройотряды впервые примут участие в проекте «АлабугаСтрой» в особой экономической зоне республики Татарстана.
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Лора Луганская