Более 60 офицеров СОБРа «Булат» получили государственные награды

05 марта 2026, 14:07

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) «Булат» отмечает 33-летие со дня образования. О деятельности и успехах бойцов рассказали в подмосковном главке Росгвардии.





Сотрудники СОБРа «Булат» задерживают преступников, защищают правопорядок в регионе и выполняют боевые задачи на Северном Кавказе и в зоне специальной военной операции.





«За время существования отряда более 60 его офицеров получили государственные награды, а четверых сотрудников подразделения удостоили звания Герой Российской Федерации», — говорится в сообщении.