Более 60 офицеров СОБРа «Булат» получили государственные награды
Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) «Булат» отмечает 33-летие со дня образования. О деятельности и успехах бойцов рассказали в подмосковном главке Росгвардии.
Сотрудники СОБРа «Булат» задерживают преступников, защищают правопорядок в регионе и выполняют боевые задачи на Северном Кавказе и в зоне специальной военной операции.
«За время существования отряда более 60 его офицеров получили государственные награды, а четверых сотрудников подразделения удостоили звания Герой Российской Федерации», — говорится в сообщении.За минувший год СОБР «Булат» принял участие более чем в 500 спецоперациях, в ходе которых из незаконного оборота изъяли около 20 единиц боевого и травматического оружия, свыше 300 боеприпасов и патронов, более двух килограммов наркотиков и свыше 24 миллионов рублей.