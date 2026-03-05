Подмосковный медробот Светлана обработала с начала года более 1,2 млн звонков
Свыше 1,2 млн звонков обработал подмосковный медицинский голосовой помощник на основе искусственного интеллекта — робот Светлана — с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Одновременно робот способен принять до 600 звонков.
«Светлана стала надёжным цифровым ассистентом для пациентов региона. Она самостоятельно решает типовые типовые вопросы, а в сложных ситуациях переключает звонящего на оператора», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Голосовой помощник может записать звонящего к врачу, а также перенести или отменить запись и оформить вызов врача на дом. Светлана и сама звонит пациентам: напоминает о предстоящем визите в поликлинику и рассказывает о телемедицинских консультациях.