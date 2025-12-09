Более 60 работ представят на выставке Саврасова в «Новом Иерусалиме»
В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра 23 декабря откроют выставку «Саврасов и тишина». Её приурочат к 195-летию со дня рождения одного из главных живописцев русской школы Алексея Саврасова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Шедевры русского пейзажа XIX и XX веков и объекты современного искусства представят разнообразие художественных систем и авторских манер. В экспозицию войдут 66 работ. Это 35 картин самого Саврасова, а также полотна пейзажистов Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского и других. Зрители увидят и произведения современных авторов.
«На выставке будет показана связь основоположника русского лирического пейзажа с другими именитыми мастерами, в том числе с современными авторами, которые сегодня развивают пейзаж уже через медиаэксперименты. Это подтверждает актуальность наследия Саврасова для художников любых поколений. Рад, что «Новый Иерусалим» продолжает традиции культурного диалога вне времени. Мы стремимся к тому, чтобы таких культурных площадок в Подмосковье становилось больше», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.В экспозиции площадью 2000 квадратных метров будут представлены 62 произведения из 19 коллекций центральных и региональных музеев, а также четыре объекта современного искусства из частных собраний. Некоторые полотна публика увидит впервые после реставрации.
Выставка «Саврасов и тишина» продлится в музее «Новый Иерусалим» до 31 мая будущего года. Все подробности можно узнать на сайте музея.