Более 60 работ представят на выставке Саврасова в «Новом Иерусалиме»

09 декабря 2025, 17:36

оригинал

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в муниципальном округе Истра 23 декабря откроют выставку «Саврасов и тишина». Её приурочат к 195-летию со дня рождения одного из главных живописцев русской школы Алексея Саврасова, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Шедевры русского пейзажа XIX и XX веков и объекты современного искусства представят разнообразие художественных систем и авторских манер. В экспозицию войдут 66 работ. Это 35 картин самого Саврасова, а также полотна пейзажистов Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Николая Дубовского, Аполлинария Васнецова, Георгия Нисского и других. Зрители увидят и произведения современных авторов.

«На выставке будет показана связь основоположника русского лирического пейзажа с другими именитыми мастерами, в том числе с современными авторами, которые сегодня развивают пейзаж уже через медиаэксперименты. Это подтверждает актуальность наследия Саврасова для художников любых поколений. Рад, что «Новый Иерусалим» продолжает традиции культурного диалога вне времени. Мы стремимся к тому, чтобы таких культурных площадок в Подмосковье становилось больше», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.