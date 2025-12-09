Губернатор Воробьёв пригласил на зимние выставки в подмосковные музеи

09 декабря 2025, 16:38

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Посетители подмосковных музеев этой зимой смогут побывать на уникальных выставках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Он подчеркнул, что впереди три зимних месяца, и по традиции в Подмосковье принимают множество гостей.

«Помимо различных активностей в парках и на общественных пространствах желающие смогут посетить уникальные выставки, в том числе по «Пушкинской карте». Они открываются сразу в нескольких музеях. Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством Рериха в Звенигородском музее-заповеднике, полюбоваться пейзажами Левитана в Музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове или Саврасова в «Новом Иерусалиме». Кроме того, там открылась выставка произведений мастеров лаковой миниатюры – символа культурного наследия страны», – отметил глава региона.

«А в Зарайске в ноябре стартовал городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Помимо выставки, где представлены работы более чем 20 художников, для посетителей устраивают различные лекции и мастер-классы», – добавил глава региона.

