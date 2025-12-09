Губернатор Воробьёв пригласил на зимние выставки в подмосковные музеи
Посетители подмосковных музеев этой зимой смогут побывать на уникальных выставках. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что впереди три зимних месяца, и по традиции в Подмосковье принимают множество гостей.
«Помимо различных активностей в парках и на общественных пространствах желающие смогут посетить уникальные выставки, в том числе по «Пушкинской карте». Они открываются сразу в нескольких музеях. Это прекрасная возможность познакомиться с творчеством Рериха в Звенигородском музее-заповеднике, полюбоваться пейзажами Левитана в Музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове или Саврасова в «Новом Иерусалиме». Кроме того, там открылась выставка произведений мастеров лаковой миниатюры – символа культурного наследия страны», – отметил глава региона.
Он пояснил, что работы именитых художников собраны из коллекций Русского Музея, Третьяковской галереи, Музея-заповедника Поленова, «Усадьбы Мураново», а также из частных коллекционеров.
«А в Зарайске в ноябре стартовал городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Помимо выставки, где представлены работы более чем 20 художников, для посетителей устраивают различные лекции и мастер-классы», – добавил глава региона.Так, в «Новом Иерусалиме» в муниципальном округе Истра стартовал выставочный проект «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстёра и Холуй». Это работы более чем 50 известных советских и российских мастеров лаковой миниатюры. Всего представлено порядка 300 произведений. Это шкатулки, ларцы, панно, декоративные тарелки, иконы, украшения. Экспозиция приурочена к 230-летию Федоскинского промысла и будет открыта до 24 мая будущего года.
В Звенигородском музее-заповеднике начала работу выставка «Рерих. В поисках «небесного Звенигорода». 40 полотен художника предоставил Государственный Русский музей. Картины сопровождаются цитатами из дневников и литературных произведений Николая Рериха. До 24 мая у всех желающих есть возможность познакомиться с наследием мастера в живописном уголке Подмосковья, тесно связанном с его биографией.
С 17 декабря по 4 июня в Музее-заповеднике «Мелихово» будет открыта выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа». В новом камерном выставочном пространстве представят живопись Исаака Левитана из собраний Музея-заповедника «Мелихово», Музея-заповедника В. Поленова, а также частной коллекции. В экспозицию войдут 24 этюда художника.
В «Новом Иерусалиме» 23 декабря стартует масштабный проект, посвящённый творчеству основоположника русского лирического пейзажа «Саврасов и тишина». Выставка приурочена к 195-летию со дня рождения художника. В экспозиции собраны 60 работ из ведущих музеев страны. Продлится выставка до 31 мая.
С 17 ноября по 9 января в Зарайске в третий раз проходит фестиваль современного искусства «Перезагрузка». В арт-пространстве «ЦЕХЪ» развернули главную выставку фестиваля «Дом от погреба до чердака». А в Доме Мачтета проходят выставка «Вино из одуванчиков» и фотовыставка «Наличники Зарайска».
В свою очередь, в Серпуховском историко-художественном музее до 11 января можно познакомиться с выставкой «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». В экспозицию вошли более 70 полотен, созданных мастерами XIX – начала XX веков, а также советского периода.