Концерт «Веселуха» состоялся 7 декабря в ДК «Пушкино»
Сегодня, 7 декабря, в Доме культуры «Пушкино» состоялся концерт с названием «Веселуха». Об этом сообщила пресс-служба учреждения в своем телеграм-канале.
Программа включала шуточные песни, частушки и энергичные инструментальные произведения. На сцене выступали различные коллективы, в том числе ансамбль русской песни «Московия», ансамбль русских народных инструментов «Метелица» и детский фольклорный коллектив «Каравай».
Как отметили в учреждении, мероприятие проводилось с целью зарядить зрителей позитивом и отвлечь их от своих забот.
