Более 60 спортсменов собрал Фестиваль детского спорта ко Дню России в Люберцах

10 июня 2025, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

На территории Инженерно-технологического лицея Люберец провели Фестиваль детского спорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Спортивный праздник организаторы посвятили предстоящему Дню России и Всемирному дню детского футбола, который был учреждён в 2001 году и отмечается 19 июня.

«На площадке собрались ребята, которые очень любят футбол. Мы с радостью присоединились к фестивалю и отмечаем праздник состязаниями. Атмосфера очень доброжелательная, спортивная, заряжающая энергией, добром и настраивающая на победу подрастающее поколение в лучших традициях отечественного спорта», – сказал председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Пётр Ульянов.

«Мы хотим, чтобы ещё больше ребят вели активный образ жизни, занимались спортом, приходили в футбольные школы и секции, любили нашу страну, защищали цвета российского триколора на международных турнирах», – сказал директор футбольной школы «Спартак», депутат окружного совета Дмитрий Кудинов.