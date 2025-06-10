Главной площадкой празднования Дня России в Химках станет парк Толстого
В Химках в День России проведут десятки праздничных мероприятий. Для жителей и гостей города подготовили концертные программы, фестивали, мастер-классы, флешмобы. Главной площадкой праздника станет парк Толстого, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Артисты выступят в парке с театрализованным музыкальным представлением «Эту землю Россией зовут» и концертной программой «Россия – великая наша держава». Посетителей также ждут фестивали народных ремёсел «Город мастеров» и «Россия: страна символов, сказов, традиций». Кроме того, в программе – выставки, мастер-классы, аквагрим для детей», – рассказали в пресс-службе.Праздничную программу проведут также в парках «Дубки», «Экоберег», «Подрезково», Величко и сквере Марии Рубцовой. Гостей ждёт патриотическая программа «Таланты России», мастер-классы «Роспись по дереву» и «Символ России», лекции и викторины «Великие люди России». Вместе гости парков исполнят гимн России. Организаторы раздадут всем флажки и ленты цветов российского триколора.
Праздничные мероприятия в парках начнутся 12 июня в полдень. Стать их участником сможет каждый.