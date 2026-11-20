20 ноября 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске 28 и 29 ноября состоится Зимняя выставка кошек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Мероприятие пройдёт уже в седьмой раз. Оно объединит на одной площадке заводчиков, фелинологов, ветеринаров, владельцев питомцев и всех любителей кошек.

«На выставке представят более 600 животных свыше 40 пород со всего мира. Посетители познакомятся как с популярными, так и с редкими породами, среди которых чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс и норвежская лесная. Среди участников – кошки из ведущих российских питомников, включая призёров национальных и международных конкурсов. Главным событием двухдневной программы станет шоу-экспертиза. Жюри оценит экстерьер и породные качества кошек и определит победителей», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО