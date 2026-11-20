Более 600 кошек 40 пород представят на выставке в Красногорске
В Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске 28 и 29 ноября состоится Зимняя выставка кошек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Мероприятие пройдёт уже в седьмой раз. Оно объединит на одной площадке заводчиков, фелинологов, ветеринаров, владельцев питомцев и всех любителей кошек.
«На выставке представят более 600 животных свыше 40 пород со всего мира. Посетители познакомятся как с популярными, так и с редкими породами, среди которых чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс и норвежская лесная. Среди участников – кошки из ведущих российских питомников, включая призёров национальных и международных конкурсов. Главным событием двухдневной программы станет шоу-экспертиза. Жюри оценит экстерьер и породные качества кошек и определит победителей», – рассказали в ведомстве.
Помимо соревновательной части, экспозиция объединит производителей товаров для домашних животных и предложит образовательный блок. Гости мероприятия смогут пообщаться с представителями питомников, заводчиками, фелинологами и ветеринарными специалистами. Эксперты расскажут о генетике и особенностях различных пород, помогут разобраться в тонкостях выбора котёнка, дадут консультации по организации сбалансированного питания и правильного содержания питомцев.
Для семейного досуга в преддверии зимних праздников организаторы подготовили специальную новогоднюю программу. Юных гостей ждут встреча с Дедом Морозом, праздничная ёлка, пространство с аниматорами и конкурсы с розыгрышем подарков.
Найти подробное расписание деловой и развлекательной программы, а также пройти регистрацию для посещения мероприятия можно на сайте выставки.