В Подмосковье нашли 240 000 незаконно смонтированных проводов интернет-связи

12 декабря 2025, 20:38

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Энергетики компании «Россети Московский регион» с начала года выявили на опорах линий электропередачи в Подмосковье более 240 000 незаконно смонтированных проводов волоконно-оптических линий связи. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.





Работа по обнаружению нелегальных ВОЛС необходима для наведения порядка в цифровой инфраструктуре региона. Цели – бесперебойная подача электричества и интернета потребителям, безопасная эксплуатация электрооборудования, справедливая конкуренция участников рынка цифровых услуг.

«Борьба с нелегальными подвесами защищает интересы добросовестных операторов связи, которые несут затраты на проектирование и содержание своей инфраструктуры. В то время, как недобросовестные провайдеры экономят на всём этом, монтируя кабели самовольно, абонентскую плату с клиентов берут такую же или даже выше», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.