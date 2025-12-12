Капремонт сетей водоснабжения и канализации в Одинцове завершат до конца года
Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в Одинцовском округе близятся к завершению: их планируется закончить до 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ремонт и реконструкция объектов этой сферы ЖКХ проводится по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами».
«В текущем году капитальный ремонт сетей водоснабжения организовали в посёлках Лесной городок, Гарь-Покровское и Жуковка. А реконструкцию сетей водоснабжения и канализации — на улице Городок-17в посёлке Большие Вязёмы», — уточнили в Управления по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры администрации округа.Благоустройство участков, на которых проводились работы по обновлению объектов ЖКХ, будет проходить в 2026 году. Оно должно завершиться до конца июня.