Капремонт сетей водоснабжения и канализации в Одинцове завершат до конца года

12 декабря 2025, 12:37

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения в Одинцовском округе близятся к завершению: их планируется закончить до 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ремонт и реконструкция объектов этой сферы ЖКХ проводится по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами».





«В текущем году капитальный ремонт сетей водоснабжения организовали в посёлках Лесной городок, Гарь-Покровское и Жуковка. А реконструкцию сетей водоснабжения и канализации — на улице Городок-17в посёлке Большие Вязёмы», — уточнили в Управления по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры администрации округа.