Более 600 тысяч школьников Подмосковья напишут ВПР
С 20 апреля в Московской области стартовали Всероссийские проверочные работы (ВПР). В них примут участие свыше 600 тысяч учеников из более чем 900 школ. В течение месяца учащиеся 4–8 и 10 классов будут выполнять задания по графику, утвержденному школами, сообщает Министерство образования Московской области.
Четвероклассникам предстоит написать ВПР по трем предметам, ученикам остальных классов — по четырем. Обязательные дисциплины для всех — русский язык и математика. Остальные предметы определяются на федеральном уровне, их список станет известен в личном кабинете в ФИС ОКО за неделю до проверочных.
Предметы распределены следующим образом:
- 4 класс: окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык;
- 5–6 классы: история, литература, иностранный язык, география или биология;
- 7 класс: история, литература, иностранный язык, география, биология, физика или информатика;
- 8 класс: история, обществознание, литература, иностранный язык, география, биология, химия, физика или информатика;
- 0 класс: история, обществознание, литература, иностранный язык, география, биология, химия или физика.
Также школы вправе засчитать ВПР как текущий контроль успеваемости или промежуточную аттестацию — соответствующее решение должно быть закреплено в локальных актах учреждений.