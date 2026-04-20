Более 600 тысяч школьников Подмосковья напишут ВПР

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

С 20 апреля в Московской области стартовали Всероссийские проверочные работы (ВПР). В них примут участие свыше 600 тысяч учеников из более чем 900 школ. В течение месяца учащиеся 4–8 и 10 классов будут выполнять задания по графику, утвержденному школами, сообщает Министерство образования Московской области.



Четвероклассникам предстоит написать ВПР по трем предметам, ученикам остальных классов — по четырем. Обязательные дисциплины для всех — русский язык и математика. Остальные предметы определяются на федеральном уровне, их список станет известен в личном кабинете в ФИС ОКО за неделю до проверочных.

Предметы распределены следующим образом:

  • 4 класс: окружающий мир, литературное чтение или иностранный язык;
  • 5–6 классы: история, литература, иностранный язык, география или биология;
  • 7 класс: история, литература, иностранный язык, география, биология, физика или информатика;
  • 8 класс: история, обществознание, литература, иностранный язык, география, биология, химия, физика или информатика;
  • 0 класс: история, обществознание, литература, иностранный язык, география, биология, химия или физика.
Почти 80 школ региона выбрали компьютерный формат проведения ВПР по некоторым предметам (история, биология, география, обществознание). Компьютерные работы пройдут с 20 по 29 апреля.

Также школы вправе засчитать ВПР как текущий контроль успеваемости или промежуточную аттестацию — соответствующее решение должно быть закреплено в локальных актах учреждений.
Дайана Хусинова

