Концерт французской музыки пройдет в Серпуховском музее 25 апреля
25 апреля в Серпуховском историко-художественном музее состоится концерт «Музыкальный Монпарнас», посвященный французской поэзии и музыке рубежа XIX–XX веков, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гости вечера услышат камерно-вокальные произведения Клода Дебюсси и Франсиса Пуленка — композиторов, чьи имена неразрывно связаны с историей парижской богемы. Программа позволит зрителям погрузиться в атмосферу салонной культуры начала прошлого века, где поэты и музыканты творили вместе.
Лауреаты международных конкурсов — солистка театра «Школа драматического искусства» Ольга Пастер и солистка Московской областной филармонии Людмила Боталова — исполнят знаменитые «Забытые ариетты» и другие мелодии на стихи Поля Верлена, а также сочинения Пуленка в духе неоклассицизма. Партию фортепиано исполнит доцент РАМ имени Гнесиных Елена Лобанова.
В программе также прозвучат вокальные циклы «Ариетты», «Метаморфозы», «Банальности» и романс «Монпарнас» на стихи Гийома Аполлинера. Отдельное место займет диптих на стихи Луи Арагона, написанный в годы оккупации как символ Сопротивления.
Начало концерта — в 18:00. Возрастное ограничение: 12+. Билеты и подробная информация доступны на сайте музея.
