День открытых дверей в колледжах Подмосковья посетили более 130 тысяч человек

Свыше 130 тысяч школьников и их родителей посетили колледжи и техникумы Московской области в День открытых дверей, который провели 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.





В мероприятии приняли участие 36 колледжей и шесть структурных подразделений подмосковных вузов.





«Число посетителей в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом», — отметили в министерстве.