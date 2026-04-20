День открытых дверей в колледжах Подмосковья посетили более 130 тысяч человек

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 130 тысяч школьников и их родителей посетили колледжи и техникумы Московской области в День открытых дверей, который провели 18 апреля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.



В мероприятии приняли участие 36 колледжей и шесть структурных подразделений подмосковных вузов.

«Число посетителей в этом году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом», — отметили в министерстве.
В рамках Дня открытых дверей состоялся Всероссийский классный час, родительские собрания, презентации мастерских и лабораторий, мастер-классы, квесты, а также экскурсии по ведущим предприятиям региона, сотрудничающим с колледжами. Ребятам показали, в частности, Раменский приборостроительный завод, Загорский трубный завод, авиационную корпорацию «Рубин» и пр.
Лев Каштанов

