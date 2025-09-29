Студенты Раменского колледжа отправили послания в будущее в капсуле времени

29 сентября 2025, 20:03

Фото: администрация Раменского г.о.

Студенты Раменского колледжа приняли участие во флешмобе «Капсула времени. Профессионалитет» в рамках одноименного федерального проекта. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.







Мероприятие охватило учащихся трех групп, осваивающих специальность «Сварщик ручной и частично механизированной сварки».



Первокурсникам предложили написать письма самим себе в будущее. В них они поделились мыслями о своих профессиональных планах и навыках, которые хотят освоить во время учебы, а также личностных целях.



После этого все послания поместили в специальную капсулу, запечатав ее сварочным швом. Таким образом студенты применили на практике изучаемую специальность.



Организаторы отметили, что мероприятие помогло участникам сплотиться. Те, в свою очередь, признались, что после создания капсулы времени серьезно задумались о жизненных целях и профессиональных амбициях.



Проект реализуется в рамках кластера «Топливно-энергетический комплекс» и направлен на модернизацию системы среднего профессионального образования.

