В Реутове в преддверии Дня учителя обсудили ремонт и благоустройство школ

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Реутове перед Днем учителя прошла встреча педагогов с представителями администрации округа. Общение прошло в формате «выездной администрации», сообщили в Администрации городского округа Реутов.



Учителя задали вопросы о ремонте школьных помещений и стадионов, благоустройстве территорий и мерах поддержки для педагогов. Также на встрече обсудили, как сделать учебный процесс эффективнее и создать комфортные условия для получения качественного образования в округе.

​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов
Все предложения и просьбы педагогов Реутова взяли в работу.
Ирина Паршина

