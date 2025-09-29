В Реутове в преддверии Дня учителя обсудили ремонт и благоустройство школ
В Реутове перед Днем учителя прошла встреча педагогов с представителями администрации округа. Общение прошло в формате «выездной администрации», сообщили в Администрации городского округа Реутов.
Учителя задали вопросы о ремонте школьных помещений и стадионов, благоустройстве территорий и мерах поддержки для педагогов. Также на встрече обсудили, как сделать учебный процесс эффективнее и создать комфортные условия для получения качественного образования в округе.
Все предложения и просьбы педагогов Реутова взяли в работу.
Читайте также: