В Реутове в преддверии Дня учителя обсудили ремонт и благоустройство школ

29 сентября 2025, 17:26

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Реутове перед Днем учителя прошла встреча педагогов с представителями администрации округа. Общение прошло в формате «выездной администрации», сообщили в Администрации городского округа Реутов.