Педагог из Реутова поборется за звание лучшего учителя страны
Учитель физики из Реутова Юрий Михайлович Уробушкин вышел в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2025». Первый тур главного педагогического соревнования страны прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в Администрации городского округа Реутов.
Площадка объединила 89 победителей региональных этапов. В двадцатку лучших вошёл педагог из школы № 10 города Реутова.
Во втором туре, который состоится в гимназии имени Примакова, Юрию Михайловичу предстоит побороться за звание абсолютного победителя.
Для Реутова это событие имеет особое значение. Успех учителя на федеральном уровне показывает, что в округе создают условия для поддержки и развития талантливых педагогов.
