Педагог из Реутова поборется за звание лучшего учителя страны

29 сентября 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

Учитель физики из Реутова Юрий Михайлович Уробушкин вышел в финал всероссийского конкурса «Учитель года-2025». Первый тур главного педагогического соревнования страны прошёл в Санкт-Петербурге, сообщили в Администрации городского округа Реутов.