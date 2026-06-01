Более 636 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на праймериз ЕР

01 июня 2026, 17:45

Свыше 10% избирателей Московской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Свой выбор сделали 636 012 человек. Среди претендентов на депутатские мандаты — 67 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.





По его словам, Подмосковье вошло в число самых активных регионов страны по уровню участия в процедуре. Брынцалов поблагодарил жителей региона за гражданскую позицию и отметил, что именно избиратели определили кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах.



«Вы снова показали, что вам небезразлично будущее Подмосковья, и сами решили, кто достоин представлять партию на выборах», — подчеркнул он.