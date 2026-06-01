Более 636 тысяч жителей Подмосковья проголосовали на праймериз ЕР
Свыше 10% избирателей Московской области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Свой выбор сделали 636 012 человек. Среди претендентов на депутатские мандаты — 67 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, Подмосковье вошло в число самых активных регионов страны по уровню участия в процедуре. Брынцалов поблагодарил жителей региона за гражданскую позицию и отметил, что именно избиратели определили кандидатов, которые представят партию на предстоящих выборах.
«Вы снова показали, что вам небезразлично будущее Подмосковья, и сами решили, кто достоин представлять партию на выборах», — подчеркнул он.По уровню участия Подмосковье значительно опередило ряд других регионов. Так, в Тамбовской области в праймериз приняли участие почти 85 тысяч человек, в Рязанской — более 103 тысяч. Всего по стране в предварительном голосовании участвовали свыше 10 миллионов избирателей.
Итоги процедуры партия подведет 1 июня на совместном заседании бюро Высшего совета и Генерального совета, а также на заседании подмосковного организационного комитета.
В этом году «Единая Россия» провела предварительное голосование полностью в электронном формате. На участие в нем зарегистрировались более 780 тысяч жителей Московской области. Из них свой выбор сделали 636 012 человек, что составило 80,81%.
Всего в качестве кандидатов зарегистрировались 907 человек. Около 80% участников впервые пробуют свои силы в политике. Женщины составили примерно 40% от общего числа кандидатов, а около четверти представляют реальный сектор экономики — предпринимательское сообщество, промышленность и сельское хозяйство.