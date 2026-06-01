В Подмосковье в июне проведут около 190 ярмарок
186 ярмарок проведут в 35 муниципалитетах Московской области в июне. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
На ярмарках будут представлены товары местных фермеров — мясная и молочная продукция, свежие овощи и фрукты, мёд, выпечка, различные деликатесы и пр.
«Например, в Истре у дома №9 по 9-й Гвардейской улице развернётся ярмарка «Ягодный сезон» с разными сортами клубники, смородины и жимолости. В городе Куровское Орехово-Зуевского округа у дома №14/96 по Вокзальной улице откроют ярмарку «Летний урожай», посвящённую ранним овощам и первой зелени. А на Почтовой улице в посёлке Лотошино состоится «Социальная ярмарка», где особое внимание уделят доступности цен», — говорится в сообщении.Все товары на подмосковных ярмарках проходят строгий контроль качества.
Полная информация об июньских ярмарках в Московской области — их тематике, адресам и времени работы — размещается на портале «МОй АПК».