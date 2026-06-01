Фестиваль «Мелиховская весна» собрал более 8 тысяч зрителей

01 июня 2026, 17:27

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов прошёл XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В старейшем театральном смотре приняли участие 25 театральных коллективов из разных городов России. К традиционным площадкам фестиваля — музею-заповеднику «Мелихово» и Серпуховскому музыкально-драматическому театру — присоединился Подольский драматический театр, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: в 2026 году фестиваль «Мелиховская весна» посетило более 8 тысяч зрителей — на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Он также подчеркнул, что потенциал для роста у этого театрального форума очень велик.



«Мы продолжим создавать условия и инфраструктуру для его развития, при этом будем действовать исходя из особенностей музея-заповедника, соблюдая баланс. Чтобы Мелихово могло принимать как можно больше зрителей, сохраняя свой неповторимый антураж мемориального места», — сказал он.