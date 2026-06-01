Фестиваль «Мелиховская весна» собрал более 8 тысяч зрителей
С 22 по 31 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов прошёл XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В старейшем театральном смотре приняли участие 25 театральных коллективов из разных городов России. К традиционным площадкам фестиваля — музею-заповеднику «Мелихово» и Серпуховскому музыкально-драматическому театру — присоединился Подольский драматический театр, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: в 2026 году фестиваль «Мелиховская весна» посетило более 8 тысяч зрителей — на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Он также подчеркнул, что потенциал для роста у этого театрального форума очень велик.
«Мы продолжим создавать условия и инфраструктуру для его развития, при этом будем действовать исходя из особенностей музея-заповедника, соблюдая баланс. Чтобы Мелихово могло принимать как можно больше зрителей, сохраняя свой неповторимый антураж мемориального места», — сказал он.Организаторы представили вниманию любителей театра как постановки по произведениям Чехова, так и спектакли о самом писателе. Спецпрограмма этого года «Чехов+» включила спектакли по произведениям Михаила Булгакова — в мае исполнилось 135 лет со дня его рождения.
Директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева рассказала, что в этом голу 22 спектакля пополнили мелиховскую театральную чеховиану. К большой фестивальной семье присоединились театры из Самары, Нижнего Тагила, Иркутска, а также из Вьетнама, Сербии и Туркменистана. Спецпрограмма «Чехов+» ожидаемо вызвала интерес: две версии спектакля «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира», несмотря на непогоду, собрали сотни зрителей.
В этом году организаторы открыли вторую парковку на 100 мест, запустили гольфкары, благоустроили новые прогулочные дорожки. В холодные майские вечера, которых выпало немало, продлевали антракты, поили зрителей горячим чаем и выдавали пледы. Трансфер на вечерние спектакли в этом году пользовался высоким спросом. Кроме того, увеличилось количество мест в зрительном зале открытой сцены.
Кроме того, организаторы продлили время работы экспозиций, и зрители смогли побывать во всех шести отреставрированных объектах музея.