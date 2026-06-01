Коллективы ДК посёлка Большие Дворы дали отчётный концерт
Большой отчётный концерт местных творческих коллективов состоялся в честь закрытия сезона в доме культуры «Большедворский» в Павлово-Посадском городском округе в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Перед зрителями выступили коллектив народного танца «Искорка», вокальная группа «Созвездие», группа гитаристов «Аккорд», коллектив эстрадного танца «Феерия», группа «Ностальгия» и вокальная студия «Мастерская Алисы».
«Спасибо каждому артисту — за часы репетиций, за смелость выходить на сцену, за любовь к своему делу и искреннюю отдачу! Вы доказали, что талант, вдохновение и труд творят чудеса. И огромное спасибо нашим зрителям! Ваши аплодисменты, улыбки и поддержка — лучшая награда для артистов», — обратилась к собравшимся заведующая ДК «Большедворский» Ольга Титова.Она добавила, что впереди друзей дома культуры ждут новые проекты и мероприятия.