Более 658 000 тонн хлеба произвели в Подмосковье за год

13 февраля 2026, 09:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Хлеб остаётся важной частью рациона и одним из самых востребованных продуктов на столе. Он даёт организму энергию, содержит витамины группы В, минералы, белки и клетчатку. Особенно полезным считают цельнозерновой хлеб — в нём сохраняются оболочки зёрен, богатые микроэлементами. По итогам 2025 года предприятия Московской области произвели 658 100 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.