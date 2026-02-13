Более 658 000 тонн хлеба произвели в Подмосковье за год
Хлеб остаётся важной частью рациона и одним из самых востребованных продуктов на столе. Он даёт организму энергию, содержит витамины группы В, минералы, белки и клетчатку. Особенно полезным считают цельнозерновой хлеб — в нём сохраняются оболочки зёрен, богатые микроэлементами. По итогам 2025 года предприятия Московской области произвели 658 100 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Это на 1,31% больше, чем годом ранее. Регион занял первое место в Центральном федеральном округе и обеспечил 30,4% общего объёма продукции в ЦФО. Кроме того, Подмосковье стало лидером по производству хлеба в России — доля региона составила 10,5% от общероссийского объёма.
Стабильный рост обеспечили крупные предприятия отрасли. Среди них — Щелковохлеб, СЕРПУХОВХЛЕБ и Хлебозавод Балашихи. Производители продолжают расширять мощности и повышать качество продукции.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что хлеб остаётся основой продовольственной безопасности региона. Предприятия Подмосковья обеспечивают жителей доступной и качественной продукцией, укрепляя позиции области среди лидеров страны.
Читайте также: