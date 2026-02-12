Производство подмосковной сметаны обеспечивает треть объёмов в ЦФО

12 февраля 2026, 18:30

оригинал Фото: istockphoto / Magone

Производство сметаны в Подмосковье показывает стабильный рост. Регион обеспечивает почти 32% всего производства этого продукта в Центральном федеральном округе и без малого 8,5% в общероссийском масштабе. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





За прошлый год объём выпуска сметаны в регионе составил 48 800 тонн, что на 1,2% превысило показатели 2024 года.



По данным ведомства, достичь подобных результатов удалось благодаря работе таких предприятий, таких как «Эйч Энд Эн» («Логика молока») из Чехова, «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» из Дмитровского городского округа и ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС» из городского округа Пушкинский.

«Исторически сметана появилась на территории Древней Руси благодаря развитому животноводству и необходимости переработки молока. Со временем продукт распространился по Европе, став частью кулинарных традиций многих стран. Сейчас сметана остаётся не только популярным продуктом, но и важной частью агропромышленного комплекса Подмосковья, сочетая многовековые традиции с современными технологиями производства», – отметили в министерстве.