Более 68 000 домашних животных уже привили в Подмосковье от опасных инфекций
Прививки по итогам марта в Подмосковье получили более 18 500 кошек и почти 23 000 собак. А всего с начала года вакцинировали свыше 68 000 питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Ветеринары региональной Госветслужбы проводят вакцинацию домашних животных постоянно. Эта мера направлена на защиту их здоровья и профилактику опасных инфекционных заболеваний.
Основное внимание уделяют профилактике бешенства – особо опасного заболевания, парализующего нервную систему теплокровных животных и человека.
«Для иммунизации собак и кошек применяют отечественные и комплексные ветеринарные препараты, в том числе «Рабикан», «Рабифел» и «Рабикс». Используют также комбинированные вакцины, защищающие от нескольких инфекций. У кошек они формируют иммунитет против панлейкопении, калицивироза, ринотрахеита и хламидиоза, у собак – он чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций и лептоспироза. Для профилактики кожных заболеваний, вызванных патогенными грибами, применяют вакцины «Вакдерм» и «Поливак-ТМ», – рассказали в ведомстве.
С наступлением тёплого сезона в регионе возобновился выездной формат вакцинации. С апреля в населённых пунктах, в том числе садоводческих товариществах, работают мобильные пункты Госветслужбы Подмосковья. С мая их откроют и в парках региона.
Помимо вакцинации, в мобильных пунктах доступно чипирование животных с внесением данных в единый региональный реестр.
В Московской области работают более 80 стационарных государственных ветклиник. Их адреса и режим работы можно найти на портале «Мой АПК». Там тже доступна интерактивная карта локаций выездных вакцинаций.