Более 68 000 домашних животных уже привили в Подмосковье от опасных инфекций

13 апреля 2026, 19:01

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Прививки по итогам марта в Подмосковье получили более 18 500 кошек и почти 23 000 собак. А всего с начала года вакцинировали свыше 68 000 питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Ветеринары региональной Госветслужбы проводят вакцинацию домашних животных постоянно. Эта мера направлена на защиту их здоровья и профилактику опасных инфекционных заболеваний.



Основное внимание уделяют профилактике бешенства – особо опасного заболевания, парализующего нервную систему теплокровных животных и человека.

«Для иммунизации собак и кошек применяют отечественные и комплексные ветеринарные препараты, в том числе «Рабикан», «Рабифел» и «Рабикс». Используют также комбинированные вакцины, защищающие от нескольких инфекций. У кошек они формируют иммунитет против панлейкопении, калицивироза, ринотрахеита и хламидиоза, у собак – он чумы плотоядных, парвовирусного и коронавирусного энтерита, аденовирусных инфекций и лептоспироза. Для профилактики кожных заболеваний, вызванных патогенными грибами, применяют вакцины «Вакдерм» и «Поливак-ТМ», – рассказали в ведомстве.