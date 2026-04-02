В Московской области зарегистрировали уже более 50 000 домашних животных
В Подмосковье с 1 сентября 2023 года зарегистрировали уже более 50 000 домашних питомцев. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
Именно в тот день в Московской области вступил в силу закон, обязывающий хозяев регистрировать животных.
«За это время в регионе зарегистрировали свыше 50 000 животных. Регистрация обязательна только для собак, а для остальных питомцев она проводится добровольно. Штрафов за отсутствие регистрации пока нет. При этом многие владельцы всё равно подошли к этому вопросу ответственно», – отметил парламентарий.Записаться на вакцинацию или регистрацию можно на портале «Мой АПК».
Регистрация проводится бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья или через региональный портал госуслуг. Установка чипа оплачивается отдельно.
С другими новостями из Мособлдумы можно познакомиться на канале регионального парламента в мессенджере MAX.