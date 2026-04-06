Суд Подмосковья разрешил российскому производителю выпуск ветеринарного препарата
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционерного общества «Биохимик» к двум иностранным компаниям из Японии и Нидерландов. Их обязали заключить с истцом лицензионные договоры, сообщили в пресс-службе судебного органа.
Компании также обязаны предоставить лицензии на использование изобретений для создания и оборота ветеринарных препаратов, содержащих флураланер. Речь идёт об изобретениях, охраняемых евразийским и несколькими российскими патентами.
«Суд установил, что ответчики являются правообладателями патентов, относящихся, в том числе, к препарату «Бравекто», поставки которого в Россию с 2022 года сокращены и не обеспечивают потребности ветеринарной отрасли. При этом полноценные аналоги на рынке отсутствуют. Истец обладает необходимыми лицензиями, производственными мощностями и заключением Россельхознадзора, что подтверждает его готовность наладить производство препарата», – говорится в сообщении.Как указано в решении, в материалах дела нет доказательств того, что ответчики обеспечили достаточное использование изобретений по спорным патентам, и подтверждений уважительности причин, по которым они поставляли препарат в другие страны, но не в Россию.
Суд применил статью 1362 Гражданского кодекса о принудительной лицензии, а также положения статьи ГК о недопустимости злоупотребления правом. В итоге он признал формальными ссылки ответчиков на «четырёхлетний иммунитет». Суд исходил из необходимости предотвращения дефицита социально значимых товаров, обеспечения баланса интересов правообладателей и общества.
Как отметили в Арбитражном суде Московской области, принятое решение демонстрирует взвешенный, юридически выверенный подход к разрешению сложного спора в сфере интеллектуальной собственности и фармацевтического рынка, ориентированный на строгое соблюдение закона и защиту баланса частных и публичных интересов.