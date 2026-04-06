Суд Подмосковья разрешил российскому производителю выпуск ветеринарного препарата

06 апреля 2026, 10:38

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционерного общества «Биохимик» к двум иностранным компаниям из Японии и Нидерландов. Их обязали заключить с истцом лицензионные договоры, сообщили в пресс-службе судебного органа.





Компании также обязаны предоставить лицензии на использование изобретений для создания и оборота ветеринарных препаратов, содержащих флураланер. Речь идёт об изобретениях, охраняемых евразийским и несколькими российскими патентами.

«Суд установил, что ответчики являются правообладателями патентов, относящихся, в том числе, к препарату «Бравекто», поставки которого в Россию с 2022 года сокращены и не обеспечивают потребности ветеринарной отрасли. При этом полноценные аналоги на рынке отсутствуют. Истец обладает необходимыми лицензиями, производственными мощностями и заключением Россельхознадзора, что подтверждает его готовность наладить производство препарата», – говорится в сообщении.